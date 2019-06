Acidente de ônibus deixa 12 mortos na Indonésia

publicidade

Doze pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas em um acidente nesta segunda-feira na Indonésia depois que um passageiro discutiu com o motorista de um ônibus e tentou assumir o volante do veículo, informou a polícia. O acidente aconteceu durante a madrugada em uma estrada na zona Oeste de Java.



Quarenta e três pessoas ficaram feridas e foram internadas. "Na metade da viagem, um passageiro tentou assumir o controle do volante à força e o ônibus perdeu o controle", disse à AFP Atik Suswanti, comandante da unidade de tráfego da polícia de Majalengka. O motorista do ônibus faleceu e o passageiro em questão, de 29 anos, ficou gravemente ferido, segundo as autoridades.