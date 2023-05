Acidente deixa pelo menos 13 mortos no México; veja vídeo

publicidade

Um trágico acidente deixou pelo menos 13 mortos no Nordeste do México. O episódio ocorreu após o choque entre um micro-ônibus de passageiros e um trailer em uma estrada do estado de Tamaulipas. A estrada onde ocorreu o desastre liga Zaragoza a Hidalgo, na região fronteiriça com os Estados Unidos.



"Uma unidade de resgate foi enviada para libertar os corpos que estão nas ferragens e se possa fazer o trabalho direito com as pessoas mortas", disse Luis González, Coordenador Geral de Proteção Civil em Tamaulipas. Segundo a mídia local, o número de mortos no acidente de domingo pode ultrapassar 20.



Ao que tudo indica, as vítimas eram de uma única família que teria alugado o micro-ônibus para viajar da cidade de Monterrey ao estado de Veracruz.



Os acidentes rodoviários aumentaram nos últimos anos no México, geralmente devido a altas velocidades, precárias condições dos veículos ou cansaço dos motoristas. Organizações civis exigem regulamentações mais rígidas para conter a situação.