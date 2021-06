Aeroporto chinês de Shenzhen cancela centenas de voos por um caso de Covid-19

publicidade

O aeroporto de Shenzhen, no sul da China, cancelou centenas de voos e reforçou, neste sábado, os controles depois que uma funcionária de um restaurante deu positivo para a variante Delta do coronavírus.

Uma garçonete de 21 anos do aeroporto internacional de Shenzhen Baoan se infectou com a variante Delta, segundo as autoridades de saúde locais, e deu positivo para um teste de rotina realizado nos funcionários do aeroporto.

Quase 400 voos foram anulados na sexta-feira, segundo o site VariFlight. Dezenas de voos previstos para este sábado também foram cancelados. Para viajar, agora é preciso apresentar um teste negativo de menos de 48 horas, disse o Shenzhen Airport Group em um comunicado em sua conta oficial na rede social WeChat. Essas restrições entraram em vigor às 13h (02h no horário de Brasília).

Shenzhen, uma cidade vizinha de Hong Kong, abriga grandes empresas de tecnologia asiáticas, como a Huawei e a Tencent. A China informou na sexta-feira 30 novos casos de coronavírus, entre eles seis na província onde está Shenzhen. Milhões de habitantes desta cidade fizeram um teste de diagnóstico nas últimas semanas após a detecção de um foco no porto.