Alemanha aumenta controles nas fronteiras para conter pandemia

A Alemanha adotará controles mais severos "nos próximos oito e 14 dias" em suas fronteiras terrestres, sobretudo, com França, Dinamarca e Polônia, para pedir aos viajantes seus testes de Covid-19 e, com isso, tentar frear a pandemia - anunciou o ministro do Interior nesta terça-feira (30).

"Tanto faz de onde são procedentes: da Polônia, da França, ou da Dinamarca. Todos devem saber que podem ser controlados", declarou o ministro Horst Seehofer em uma entrevista coletiva. Ele destacou que os controles serão aleatórios e feitos em território alemão, após passagem pela fronteira.