Alemanha enviará 40 veículos blindados à Ucrânia nas próximas semanas

A Alemanha vai fornecer à Ucrânia 40 veículos de combate Marder no primeiro trimestre deste ano como parte de uma nova fase de apoio coordenada com Estados Unidos - afirmou um porta-voz do governo alemão nesta sexta-feira (6). "Quarenta veículos devem estar prontos no primeiro trimestre para que possam ser entregues à Ucrânia", afirmou o porta-voz do Executivo alemão, Steffen Hebestreit, em coletiva de imprensa, acrescentando que o treinamento dos soldados ucranianos para usar os veículos será feito na Alemanha.

O presidente americano, Joe Biden, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciaram na quinta-feira que ambos os países enviarão veículos blindados de combate de infantaria fortemente armados para ajudar a Ucrânia a repelir a invasão russa.

Os Estados Unidos entregarão Bradleys - equipados com um canhão automático de 25 mm, uma metralhadora de 7,62 mm e mísseis antitanque -, e a Alemanha, Marders. Os aliados europeus da Ucrânia já haviam enviado tanques soviéticos, mas nunca de fabricação ocidental, apesar dos apelos insistentes de Kiev. "Chegou a hora de entregar tanques de proteção de tecnologia ocidental", afirmou Hebestreit, referindo-se às "intensas discussões desde meados de dezembro" entre aliados. Segundo ele, a decisão marca um salto qualitativo no fornecimento de armas para a Ucrânia.

