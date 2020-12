Apesar de avanço em IDH, Brasil perde 5 lugares em ranking mundial

publicidade

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil melhorou na passagem de 2018 para 2019, mas o país perdeu cinco colocações e agora aparece na 84ª posição no ranking mundial. A lista foi divulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira. Agora, o país possui um índice de 0,765, calculado com base em indicadores do ano passado - pouco acima dos 0,761 registrados no ano passado, quando o Brasil aparecia em 84º lugar.

No IDH, quanto mais perto de 1, maior é o desenvolvimento do país. Para o cálculo do IDH são levadas em consideração a expectativa de vida, nível de escolaridade e o PIB per capita. Os dados deste IDH ainda não contam com os impactos da pandemia do novo coronavírus nos países e foram calculados com base em 2019.

O Brasil aparece atrás de outros países da América Latina, como Colômbia (83º lugar), Peru (79º), México (74º), Uruguai (55º), Argentina (46º) e Chile (43º). Na América Latina, o país mais bem colocado é o Chile, com 0,851, apesar dos protestos populares e crise política que explodiu no país em setembro de 2019.

A Noruega lidera o ranking mundial de IDH deste ano, seguida por outros países europeus, como Suíça e Irlanda. A pontuação da Noruega é de 0,957, seguida pela Suíça e Irlanda, que empataram com 0,955. Os três países com os piores IDHs lista são africanos: o Chade, com 0,398, na 187ª posição; República Centro Africana, com 0,397, na 188ª colocação; e, na última colocação, aparece o Níger, na 189ª colocação, com indicador 0,394.

Veja os 10 primeiros colocados do ranking e o respectivo IDH:

1 Noruega - 0,957

2 Irlanda - 0,955

2 Suíça - 0,955

4 - Hong Kong (China) - 0,949

4 - Islândia - 0,949

6 - Alemanha - 0,947

7 - Suécia - 0,945

8 - Austrália - 0,944

8 - Holanda - 0,944

10 - Dinamarca - 0,940

Veja o ranking com alguns países da América Latina e o respectivo IDH:

43 - Chile - 0,851

46 - Argentina - 0,845

55 - Uruguai - 0,817

62 - Costa Rica - 0,810

70 - Cuba - 0,783

74 - México - 0,779

79 - Peru - 0,777

83 - Colômbia - 0,767

84 - Brasil - 0,765

86 - Equador - 0,759

103 - Paraguai - 0,728