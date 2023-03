Ataque armado em Honduras deixa sete mortos

publicidade

Pelo menos sete pessoas morreram nesse sábado após um ataque a uma casa habitada por várias famílias em Comayaguela, em Honduras. Segundo a polícia, o local foi invadido por pessoas armadas em uma aparente disputa relacionada ao tráfico de drogas.

Uma das vítimas foi levada para o hospital, mas não resistiu. As demais morreram no local, acrescentou o porta-voz da instituição, Edgar Barahona. Há ainda mais uma pessoa gravemente ferida.

O estado de "exceção" vigora em Honduras desde 6 de dezembro, uma medida para enfrentar as violentas gangues Salvatrucha e Barrio 18. A ordem já foi prorrogada duas vezes e é aplicada em 123 dos 298 municípios do país. Em relatório apresentado no primeiro dia do ano, a Secretaria de Segurança destacou que, em 2022, a taxa de homicídios em Honduras foi de 35,79 por 100 mil habitantes, a menor em 16 anos em um dos países mais violentos do mundo.

