Ataque da Rússia atinge torre de televisão de Kiev e deixa cinco mortos

publicidade

Um ataque russo atingiu a torre de televisão de Kiev nesta terça-feira e deixou cinco mortos, além de provocar a interrupção da transmissão de canais de TV. O anúncio é do Ministério ucraniano do Interior.

O bombardeio "atingiu" equipamentos da torre, relatou o ministério, acrescentando que "os canais não vão funcionar durante um certo tempo". O governo disse que os sistemas de emergência farão o possível para que algumas emissoras restabeleçam sua transmissão em breve.

Uma fotografia publicada pelo Ministério do Interior mostrava a torre envolvida por uma espessa nuvem cinza. A estrutura principal continua de pé.

A torre de televisão fica no mesmo bairro do sítio de Babi Yar, um lugar onde os nazistas mataram mais de 30 mil judeus em dois dias, em 1941. Este local é um importante memorial. "Esses bárbaros estão massacrando as vítimas da Shoah (Holocausto) pela segunda vez", denunciou no Twitter o chefe da administração presidencial ucraniana, Andriï Iermak.

Russia is trying to shoot down a TV and radio tower in #Kyiv with rocket fire.



It is located in Kyiv near residential areas. However, pursuing their goals, they are ready to destroy infrastructure and kill civilians!#stoprussia#un #eu pic.twitter.com/9mk0M9a66g — НГУ (@ng_ukraine) March 1, 2022

⚡️The moment of the Russian attack on a TV tower in Kyiv, captured by a witness.



Video: https://t.co/NMbJkyj9jW pic.twitter.com/GeYDSD91dw — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

Em postagem também no Twitter, o Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia condenou o ataque na torre de televisão, afirmando que "os criminosos russos não param com sua barbárie".

Russian troops fired on the TV tower, near the Memorial complex #BabynYar.



Russian criminals do not stop at anything in their barbarism. Russia = barbarian. pic.twitter.com/MMJ6wSfpsS — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 1, 2022

Nesta terça, o exército russo afirmou que faria ataques nas infraestruturas dos serviços de segurança ucranianos em Kiev e pediu a retirada dos civis que vivem perto destas unidades. "Para deter os ataques virtuais contra a Rússia serão realizados ataques com armas de alta precisão contra as infraestruturas tecnológicas do SBU (serviço de segurança) e o centro principal da Unidade de Operações Psicológicas em Kiev. Pedimos aos habitantes de Kiev que moram perto dos centros de retransmissão que abandonem suas residências", afirmou o porta-voz do ministério russo da Defesa, Igor Konashenkov.

Veja Também

Os movimentos do país liderado por Vladimir Putin fazem parte da intensificação dos ataques russos nesta terça-feira. As tropas de Moscou também bombardearam o centro de Kharkiv, uma cidade de 1,4 milhão de habitantes, próxima da fronteira com a Rússia. O governador regional Oleg Sinegubov informou que os projéteis atingiram a sede da administração e também acusou o exército russo de usar "armas pesadas contra a população civil". O serviço ucraniano de emergência afirmou que pelo menos 10 pessoas morreram nos bombardeios contra a cidade.

Imagens da AFP mostram o momento em que um míssil russo atinge o prédio do governo de Kharkiv.