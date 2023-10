Biden diz que "crise humanitária" em Gaza é "prioridade"

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse, nesta sexta-feira (13), que abordar a crise humanitária em Gaza é uma "prioridade", em meio à guerra entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas.

"Não podemos perder de vista o fato de que a maioria avassaladora dos palestinos não tem nada a ver com o Hamas e os ataques atrozes do Hamas, e também está sofrendo", disse Biden durante discurso na Filadélfia.

O presidente americano reiterou seu apoio a Israel após os ataques do Hamas no último sábado, que ele descreveu como atos de "pura maldade". "Estamos nos certificando de que Israel tenha o que precisa para se defender e responder a esses ataques", disse ele. "Também é uma prioridade para mim abordar urgentemente a crise humanitária em Gaza", acrescentou. "Nossas equipes estão trabalhando na região", inclusive em contato direto com "os governos de Israel, Egito, Jordânia e outras nações árabes e a ONU para aumentar o apoio".

Biden também revelou que conversou nesta sexta-feira com famílias de americanos feitos reféns por militantes do Hamas. "Eles estão vivendo uma agonia sem saber qual é a situação de seus filhos, filhas, maridos, esposas e crianças", declarou. "É desesperador".

"Estamos trabalhando dia e noite para garantir a libertação dos americanos retidos pelo Hamas, em estreita cooperação com Israel e nossos parceiros na região", afirmou o presidente. "Não vamos parar até trazê-los para casa".