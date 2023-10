Biden diz que enviará nesta sexta ao Congresso pacote de segurança para apoiar Ucrânia e Israel

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na noite dessa quinta-feira que vai enviar nesta sexta-feira para o Congresso um pacote que direciona recursos para apoiar a segurança de Ucrânia e Israel. A declaração foi feita em pronunciamento à nação. O chefe da Casa Branca não falou qual será o valor dessa ajuda.

No discurso, Biden equiparou o que chamou de ameaças do Hamas e do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Para ele, ambos são diferentes, mas têm como objetivo em comum "alienar a democracia". "Não podemos deixar que Hamas e Putin ganharem", afirmou o presidente americano.

Biden disse também que garantir que Ucrânia e Israel vençam os conflitos é algo essencial para a segurança dos Estados Unidos. O presidente americano afirmou que há evidências que Israel não foi responsável pelo ataque a um hospital em Gaza, que matou centenas de pessoas. Ele salientou ainda que tanto israelenses quanto palestinos merecem "viver em paz".

Por fim, Biden acusou o Irã e a Coreia do Norte de fornecerem drones e munições para a Rússia na guerra contra a Ucrânia.

