Biden está "saudável" e "apto" a desempenhar funções presidenciais, diz médico

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é um "homem saudável e vigoroso", que está "apto" a exercer o cargo, disse nesta sexta-feira (19) o médico da Casa Branca, Kevin O'Connor. Biden foi submetido a um exaustivo check-up de rotina.

"O presidente continua sendo um homem saudável e vigoroso de 78 anos de idade, que está apto a desempenhar com sucesso as funções da Presidência, inclusive as de Chefe do Executivo, Chefe de Estado e Comandante em Chefe", escreveu O'Connor.

