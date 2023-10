Biden ordena apoio adicional a Israel

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou "apoio adicional" a Israel após o ataque das milícias palestinas do Hamas, informou neste domingo a Casa Branca, sem dar detalhes.

"O presidente ordenou apoio adicional a Israel face a este ataque terrorista sem precedentes do Hamas", afirmou a Casa Branca em comunicado. Um alto funcionário dos EUA disse no sábado que havia negociações em andamento sobre o fornecimento de ajuda militar ao Estado hebreu.

Subiu para 970 o número de mortos por conta do conflito entre o grupo islâmico Hamas e Israel, de acordo com informações governo israelense e do Ministério da Saúde do Enclave palestino.

O Exército anunciou neste domingo que vai evacuar todos os israelenses que vivem ao redor da Faixa de Gaza nas próximas 24 horas, depois de ter enviado dezenas de milhares de soldados para combater milicianos palestinos infiltrados.

Veja Também