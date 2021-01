Biden telefona para Putin pela 1ª vez e expressa preocupação com opositor russo

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta terça-feira, pela primeira vez desde que assumiu o cargo e levantou preocupações sobre as atividades russas, incluindo o tratamento ao opositor Alexei Navalni, crítico do Kremlin preso, informou a Casa Branca.

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, anunciou o telefonema entre os dois líderes em sua entrevista coletiva diária. Ela disse que os tópicos incluíram a proposta de Biden de estender o tratado de armas nucleares do Novo Start com a Rússia por cinco anos e o "forte apoio dos EUA à soberania da Ucrânia" em face da "contínua agressão russa".

O Kremlin, por sua vez, informou, em um comunicado, que Putin disse ao americano apoiar a "normalização" das relações entre a Rússia e os EUA. Putin "sublinhou que uma normalização das relações entre a Rússia e os Estados Unidos responderia aos interesses de ambos os países e também de toda a comunidade internacional, dada a responsabilidade particular (de ambos os Estados) em manter a segurança e estabilidade mundiais", afirmou a presidência russa.