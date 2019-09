Bomba da Guerra Civil é achada em parque temático na Espanha

publicidade

A polícia detonou sem causar danos uma bomba da Guerra Civil que foi encontrada no terreno do parque temático Puy du Fou, que está sendo construído em Toledo, cidade a 70 km ao sul de Madri, na Espanha, anunciaram serviços de emergência nesta quinta-feira.

A bomba foi encontrada no terreno do Puy du Fou, o primeiro projeto de expansão internacional do famoso parque francês a ser aberto em 2021. O parque recria a história da França com shows e exposições e, com um faturamento de 112 milhões de euros e 2 milhões de visitantes em 2018 e é um dos mais populares nesse país, embora ainda muito aquém da Disneylândia.