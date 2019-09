Boris Johnson se reunirá com presidente da Comissão Europeia

publicidade

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, viajará na segunda-feira para Luxemburgo, onde se reunirá com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, para falar do Brexit, anunciou nesta sexta-feira Downing Street. Em Bruxelas, uma porta-voz da Comissão explicou que os dois dirigentes vão ter um almoço de trabalho. Este encontro vai acontecer enquanto Boris Johnson tenta alcançar um compromisso com a União Europeia antes da data prevista para o Brexit de 31 de outubro.