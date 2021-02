Brasil registra 1.232 mortes por Covid-19 em 24h, total chega a 228.795

publicidade

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.232 mortes em decorrência do coronavírus, de acordo com dados atualizados pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 228.795 o total de óbitos pela doença no País. De ontem para hoje, foram contabilizados 56.873 novos casos de Covid-19, elevando o total de registros da doença no País para 9.396.293.

A região Sudeste é a que registra maior número de casos e mortes pela Covid-19, 3.409.365 e 105.799, respectivamente. O Nordeste contabiliza 2.211.681 registros da doença e 52.094 óbitos. O Sul do País tem 1.706.610 casos confirmados do novo coronavírus e 27.595 mortes. O Norte chegou a 1.046.731 casos e 22.959 óbitos. O Centro-Oeste contabiliza 1.021.906 ocorrências da doença e 20.348 mortes.

Somente no Rio Grande do Sul, já foram 557.125 diagnósticos positivos, que resultaram em 10.881 óbitos desde o início da pandemia, em março passado.

