Capital da Índia fecha escolas por poluição

publicidade

As escolas fecharão a partir de sábado em Nova Délhi devido ao nível "perigoso" de poluição do ar causado por queimadas agrícolas no norte da Índia, que se somam às emissões industriais e de trânsito, anunciaram as autoridades nesta sexta-feira. "Estamos fechando as escolas de Ensino Fundamental a partir de amanhã (sábado) até que a situação da poluição melhore", disse o ministro de Délhi, Arvind Kejriwal, a repórteres.

De acordo com a empresa suíça de monitoramento da qualidade do ar IQAir, o nível de partículas de PM2,5, as mais perigosas, era 25 vezes superior ao máximo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde nesta sexta-feira. A cada inverno, com o ar mais frio, as emissões estagnam e persistem na megalópole de 20 milhões de habitantes, geralmente classificada entre as mais poluídas do mundo.

Nesta sexta-feira estava no topo da lista da IQAir das grandes cidades com o ar mais poluído. As autoridades de Délhi anunciam regularmente planos para reduzir a poluição, mas com pouco efeito.

Veja Também

As queimadas agrícolas, responsáveis por um terço da poluição em Délhi na quinta-feira, de acordo com a agência indiana de monitoramento da qualidade do ar, estão proibidas em Punjab e em outros estados, embora os agricultores ignorem a proibição. Essa situação assumiu um tom político, já que a capital e o Punjab são governados pelo partido Aam Aadmi (AAP), rival do partido nacionalista hindu Bharatiya Janata, do primeiro-ministro Narendra Modi, que trocam críticas sobre o problema.