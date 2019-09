Capital da Suíça tem grande manifestação por consciência climática

publicidade

Cerca de 100 mil pessoas se reuniram em Berna, capital da Suíça, para sinalizar para os políticos locais a importância que se deve dar para a mudança climática, a três semanas das eleições gerais no país. A manifestação deste sábado, convocada pela Aliança climática suíça, formada por 80 entidades, superou as expectativas dos idealizadores do encontro.

"Trata-se de uma das maiores manifestações organizadas nos últimos anos na cidade de Berna", disse Dominik Jäggi, porta-voz da polícia local, que não forneceu um número exato de participantes.

Os manifestantes, que se reuniram em frente à sede do governo e do parlamento, pediram justiça climática, uma política climática coerente e o abandono da dependência de carvão, petróleo e gás. Na Suíça, um pequeno país alpino de 8,5 milhões de habitantes, várias marchas foram organizadas nos últimos meses e as mudanças no meio ambiente se tornaram um dos assuntos que mais preocupam os cidadãos locais.