CDC aprova vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos nos EUA

O painel de especialistas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês) aprovou por unanimidade a aplicação da vacina da Pfizer contra a covid-19 em crianças com idades entre 5 e 11 anos. Resta apenas a autorização da diretora da entidade, Rochelle Walensky, para que a imunização de 28 milhões de crianças possa ser iniciada.

Com isso, a vacinação de crianças pode ser iniciada ainda esta semana. Na última sexta-feira, a agência de alimentos e medicamentos do país, a FDA, já havia feito a mesma aprovação para uso emergencial. A medida é considerada essencial já que o país está perto de entrar no inverno e teme um novo surto da doença, especialmente em áreas com baixa vacinação de adultos.