China adota medidas para conter a Covid-19 em Pequim, apesar do baixo número de casos

As tentativas de erradicar completamente a Covid-19 na China, estratégia chamada de Covid-zero, não atingiram as perspectivas da segunda maior economia do mundo, mas os registros de novos casos permanecem bem abaixo dos níveis vistos em muitas cidades ocidentais.

A vice-primeira-ministra, Sun Chunlan, pediu medidas mais abrangentes para conter a transmissão do vírus e para aderir à política de Covid-zero do país durante uma visita de inspeção em Pequim, informou a agência de notícias estatal Xinhua nesta terça-feira.

A capital chinesa registrou apenas 48 novos casos na segunda-feira entre sua população de cerca de 22 milhões. Ainda assim, a cidade intensificou os esforços de quarentena para acabar com a transmissão da doença. "A situação em Pequim era administrável, mas os esforços de contenção não podem diminuir", disse Sun, segundo a Xinhua.

Em um exemplo do rigor da abordagem de Pequim, cerca de 1.800 pessoas em um bairro da cidade foram realocadas para a cidade de Zhangjiakou, na província vizinha de Hebei, para quarentena, informou o Beijing Daily.

Situação em Xangai

Em Xangai, as autoridades planejam manter a maioria das restrições em vigor este mês, antes de uma suspensão mais completa do lockdown a partir de 1º de junho. Mesmo assim, os locais públicos terão que limitar o fluxo de pessoas a 75% da capacidade. Em Xangai, cidade de 25 milhões de habitantes, está se preparando para suspender o rígido lockdown em pouco mais de uma semana.

Moradores em alguns complexos foram autorizados a entrar e sair de suas casas livremente, enquanto outros foram informados de que só podem sair por algumas horas. Vídeos que circulam nas mídias sociais nesta semana mostraram moradores discutindo com autoridades para serem liberados de seus conjuntos habitacionais.

