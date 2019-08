China pede ao Reino Unido fim das "ingerências" em Hong Kong

publicidade

A China pediu ao Reino Unido que ponha fim às suas "ingerências" em Hong Kong, depois que o ministro britânico das Relações Exteriores telefonou para a chefe do governo local, Carrie Lam, para expressar sua preocupação com as manifestações que afetam o centro financeiro asiático. Na sexta-feira (9), o ministro britânico das Relações Exteriores, Dominique Raab, ligou para Carrie Lam para lhe pedir uma "investigação plenamente independente sobre os recentes episódios", em uma alusão à dura repressão das manifestações contra o governo.

"A China pede solenemente ao Reino Unido que cesse imediatamente qualquer ação que se intrometa nos assuntos de Hong Kong e intervenha nos assuntos internos da China", reagiu a porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Hua Chunying. Em um comunicado divulgado on-line no sábado, a Chancelaria chinesa considerou "equivocada" a decisão do ministro Raab de ligar para Lam e pediu a Londres que pare de "causar problemas" em sua ex-colônia.