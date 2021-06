Cidade do México retorna ao alerta de alto risco por Covid-19

publicidade

A Cidade do México voltará ao alerta de alto risco por Covid-19 depois de registrar um pequeno aumento nas hospitalizações, mas não vai interromper a reabertura de suas atividades econômicas, informou a prefeitura nesta sexta-feira.

A prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, disse que após a última notificação do governo do México, "o semáforo epidemiológico da Cidade do México se encontra em 9 pontos, um ponto acima dos 8 necessários para estar verde".

"Por este aumento de um ponto, a Cidade passa a partir de segunda-feira para o sinal amarelo", acrescentou Sheinbaum em uma mensagem no Twitter.

Mais cedo, a Secretaria da Saúde informou que, a partir da próxima segunda-feira e durante as duas semanas seguintes, dos 32 estados do país, 19 estarão na cor verde da classificação de risco epidemiológico pela Covid-19.

Enquanto "na cor amarelo" estarão "Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Sonora e Veracruz", escreveu no Twitter Hugo López-Gatell, subsecretário da Saúde e encarregado da estratégia governamental contra a pandemia.

Segundo dados oficiais, a Cidade do México tem, entre outros indicadores, "um leve aumento de 27 pessoas, passando de 615 pessoas hospitalizadas na sexta-feira passada, para 642".

A capital registrava até quinta-feira um total de 671.942 casos confirmados e 44.138 mortes. As autoridades mexicanas aplicaram até agora 39,1 milhões de doses de seis laboratórios diferentes.