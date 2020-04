Cruzeiro ancorado no Japão tem cerca de 100 infectados por Covid-19

publicidade

O número de infectados por novo coronavírus a bordo de um cruzeiro ancorado em Nagasaki, no sudeste do Japão, chega a 91, todos eles membros da tripulação - anunciaram as autoridades japonesas nesta sexta-feira.

O navio de cruzeiro Costa Atlântica, que está em reparo desde janeiro no porto de Nagasaki, conta com 623 membros da tripulação a bordo. Depois de o operador do navio, o grupo italiano Costa Cruceros, ter dado o alerta no domingo por suspeita de casos de Covid-19, todo o pessoal está sendo submetido a testes. O procedimento deve terminar neste sábado.

Até o momento, apenas um membro do pessoal foi hospitalizado e está com respirador artificial. O restante apresenta sintomas relativamente leves. As autoridades locais trabalham com o governo japonês para repatriar quem der negativo para o teste.

O Japão foi muito criticado por sua gestão de um surto de infecções de coronavírus a bordo de outro cruzeiro, o Diamond Princess, que chegou no início de fevereiro ao porto de Yokohama, no sudoeste de Tóquio. Das cerca de 3,7 mil pessoas a bordo, mais de 700 ficaram infectadas, e 13 faleceram.

O país conta com 12.388 infectados e 317 mortos desde o começo da pandemia, mas o número de casos está aumentando rapidamente nas últimas semanas.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.