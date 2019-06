Deputado venezuelano denuncia confronto com 12 mortos na fronteira com Colômbia

publicidade

Ao menos doze pessoas morreram nesta terça-feira em um confronto entre grupos armados ilegais em um povoado venezuelano na fronteira com a Colômbia, denunciou um parlamentar opositor em Caracas. "Há 12 falecidos e me informaram que 15 estão feridos a bala. São confrontos entre grupos ilegais", disse à AFP Franklin Duarte, deputado pelo estado de Táchira.

Segundo Duarte, o confronto ocorreu pela manhã na zona rural do município de Boca de Grita, muito próximo do departamento colombiano de Norte de Santander. O governo venezuelano não comentou a denúncia. "Estou esperando a minuta (dos organismos de segurança). Há uma confusão entre as próprias autoridades", comentou o deputado.

Duarte disse ignorar que organizações se enfrentaram nesta terça-feira, mas destacou que na região operam guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) e paramilitares colombianos, assim como "coletivos", grupos armados ligados ao governo venezuelano. Segundo o parlamentar, os "coletivos" se financiam por meio de extorsão, principalmente devido à falta de gasolina que costumam contrabandear para a Colômbia.