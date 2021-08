Detido homem que ameaçava detonar granada na sede do governo da Ucrânia

publicidade

A polícia ucraniana prendeu, nesta quarta-feira (4), um veterano de guerra do Dombass, que ameaçava explodir uma granada na sede do governo, em Kiev. "Foi detido", anunciou o porta-voz do Ministério do Interior, Artem Shevchenko.

As forças especiais da polícia entraram no prédio e retiraram o homem, conforme registro feito pelo fotógrafo da AFP presente no local. O indivíduo se entregou depois de "dez minutos" de negociações com um amigo seu, levado pela polícia para o local dos fatos, relatou o chefe da polícia Igor Klymenko, em um comunicado.

O homem é um veterano da guerra contra os separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. Ele foi ferido duas vezes e sofreu uma concussão, acrescentou Klymenko. O delegado confirmou que a granada em seu poder era real e que pode ser condenado a 15 anos de prisão.

Será submetido a um exame psiquiátrico, afirmou o ministro do Interior, Denys Monastyrsky, no Facebook. O agressor não fez nenhum pedido concreto e se limitou a dizer que estava "farto da própria vida", segundo a agência de notícias Interfax-Ucrânia.

Um político local, Vasyl Olekssiuk, amigo do homem que dirigiu as negociações, disse que o suspeito deixou o Exército há vários anos e que trabalhava em uma oficina mecânica. Encontrava-se em uma difícil situação financeira.

Pela manhã, o agressor apareceu no saguão da sede do governo, ameaçando detonar uma granada, a poucas horas de uma reunião de gabinete. Em um vídeo publicado na Internet, ele aparece na entrada do prédio, segurando nas mãos um objeto que ameaçava detonar, enquanto dizia: "Não sairei vivo daqui".