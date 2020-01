Dois foguetes caem em base iraquiana que abriga soldados americanos

publicidade

Dois foguetes Katyusha atingiram uma base iraquiana que abriga soldados americanos em Balad, no norte de Bagdá. Pelo menos três militares iraquianos teriam ficados feridos no ataque. Na Zona Verde da cidade, dois morteiros caíram onde está localizada a embaixada dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos enviaram soldados adicionais esta semana para proteger sua embaixada, pois o sentimento antiamericano, alimentado pelos pró-iranianos, explodiu no Iraque com o assassinato na sexta-feira em Bagdá do poderoso general iraniano Qassem Soleimani e do seu braço-direito Abu Mehdi Al Mouhandis.

Mais cedo, o presidente do Irã, Hassan Rohani, disse que os Estados Unidos "não percebem o grave erro que cometeram" ao matar o general iraniano Qasem Soleimani, líder das Forças Quds, unidade de operações clandestinas da Guarda Revolucionária do Irã. "Os americanos vão ver os efeitos deste ato criminoso, não hoje, mas nos próximos anos", disse ao visitar a casa de Soleimani para prestar condolências aos familiares do general, em Teerã.