Encarregado da acusação contra Trump diz que republicanos buscam fraudar processo

O congressista democrata encarregado da acusação no julgamento político contra o presidente norte-americano Donald Trump, Adam Schiff, disse nesta terça-feira que os republicanos buscam "fraudar" o processo, reduzindo sua duração, ao estender as audiências até muito tarde da noite. "Este não é o processo para um julgamento justo. Este é o processo para um julgamento fraudulento. Este é o processo de alguém que não quer que o povo americano veja as evidências", denunciou.

O congressista liderou a investigação contra Trump na Câmara dos Representantes, como presidente do Comitê de Inteligência. Segundo o indiciamento, Trump tentou pressionar a Ucrânia a interferir nas eleições de 2020 para ajudá-lo, sugerindo que seu colega Volodimir Zelenski investigasse os negócios do filho do ex-presidente Joe Biden. O democrata pode ser seu rival nas eleições presidenciais de novembro. Seus oponentes alegam que ele obstruiu o trabalho da investigação no Congresso, ao recusar que seus principais assessores testemunhassem.

O Líder da maioria do Senado, o republicano Mitch McConnell, e o líder da minoria, o democrata Chuck Schumer, estão indo para um confronto épico nesta terça-feira, com o primeiro, com o primeiro pronto para instituir regras de julgamento em ritmo acelerado que ignoram totalmente as exigências do opositor. Ele acabará por impor sua vontade através da maioria de 53 lugares do Partido Republicano e aprovará uma resolução com 48 horas de depoimentos de abertura do impeachment na Casa e do conselho da Casa Branca em apenas quatro dias nesta semana.

Schumer forçará votos até o final do dia em uma intimação para quatro testemunhas-chave do governo, além de documentos relacionados à retenção do assessor da Ucrânia pelo governo Trump. Espera-se que os republicanos se unam por unanimidade à sua emenda à resolução de McConnell, mas Schumer deixou claro que pressionará McConnell o dia todo. "O senso de justiça dos americanos básicos não é ofendido por nenhuma testemunha ou documento. Por isso, esperamos que eles tenham esses votos agora, que sejam registrados porque McConnell os tem armado fortemente”, disseà emissora MSNBC, na manhã de terça-feira. "Eles estão votando em algumas regras aqui que dificultam a obtenção de testemunhas e documentos posteriormente", completou.