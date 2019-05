Entra em vigor a nova definição mundial do quilograma

publicidade

A nova definição mundial do quilograma, que não depende mais de nenhum objeto físico, entrou em vigor nesta segunda-feira, o que significa o adeus oficial ao "Grande K". O novo sistema de medidas foi decidido em novembro em Versalhes, perto de Paris, pela Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM), um organismo criado no fim do século XIX e que se reúne a cada quatro ou seis anos.



Os representantes de 60 países tomaram uma decisão histórica a favor de uma nova definição do Sistema Internacional de Unidades (SI), o que implica modificar a definição mundial do quilograma, assim como do ampere, do kelvin e do mol.



A definição do quilo dependia até agora do cilindro metálico denominado "Grande K", cujo original é conservado desde 1889 no Escritório Internacional de Pesos e Medidas (BIPM, na sigla em francês) em Sevres, ao oeste de Paris. Os cientistas constataram que a massa deste protótipo internacional havia registrado variação, de forma muito leve, na comparação com outras seis cópias produzidas no fim do século XIX do mesmo cilindro, composto de platina e irídio.



A variação de peso do "Grande K" seria insignificante para a maioria das pessoas, mas representaria um problema para a ciência e a indústria, imersas na era do incrivelmente minúsculo, sobretudo graças ao desenvolvimento da tecnologia quântica. O quilograma derivará a partir desta segunda-feira da constante de Planck (h), uma constante fundamental da física quântica.



O kelvin, medido até agora através da água, será definido pela constante de Boltzmann (k), uma unidade relacionada com a agitação térmica das partículas de um corpo. O ampere será medido a partir da carga elementar (e), a carga elétrica de um próton, e o mol, uma unidade utilizada sobretudo na química, dependerá diretamente da constante de Avogadro (NA).