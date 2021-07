Equipes de resgate encontram destroços de avião que desapareceu no extremo oriente da Rússia

publicidade

As equipes de resgate encontraram destroços do avião Antonov An-28 que desapareceu nesta terça-feira com 28 pessoas a bordo na península de Kamchatka, no extremo oriente da Rússia, informou a agência de aviação civil.

"Os socorristas encontraram destroços do avião", afirmou a Rossaviatsia em um comunicado. A nota destaca que o trabalho é "difícil" devido à geografia da região. "A operação de resgate está acontecendo com equipamentos especiais, um veículo com 26 socorristas", completou a Rosaviatsia.

Os destroços foram encontrados de "quatro a cinco quilômetros" do aeroporto de Palana, na costa do mar de Ojotsk. Uma parte da fuselagem está em terra e "a segunda parte foi localizada no mar a quatro quilômetros da costa", afirmou a Marinha russa, segundo a agência de notícias Interfax.

O avião deveria ter pousado às 15h50min (2h50min de Brasília), mas as autoridades regionais informaram que perderam contato com a aeronave a nove quilômetros de seu destino. O Antonov era operado por uma pequena companhia local em Kamchatka, uma vasta península pouco habitada no extremo leste da Rússia.

