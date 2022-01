EUA acusa Rússia de posicionar agentes na Ucrânia para criar "pretexto para invasão"

publicidade

Os Estados Unidos acusaram nesta sexta-feira a Rússia de ter "posicionado" agentes na Ucrânia para realizar uma operação que poderia servir de "pretexto para uma invasão".

"A Rússia lança as bases para ter a possibilidade de fabricar um pretexto para uma invasão, inclusive por meio de atos de sabotagem e operações de informação, acusando a Ucrânia de planejar um ataque iminente contra forças russas no leste da Ucrânia", disse um alto funcionário dos EUA. "O exército russo prevê iniciar essas atividades várias semanas antes de uma invasão militar, que poderia começar entre meados de janeiro e meados de fevereiro", alertou, estimando que um ataque deste tipo poderia ir acompanhado de "violações generalizadas dos direitos humanos e de crimes de guerra", se a diplomacia fracassar.

O Kremlin rejeitou as acusações "gratuitas" americanas nesta sexta-feira. Uma série de reuniões de alto nível esta semana entre Ocidente e os russos não evitou, até o momento, o risco de uma nova guerra na Ucrânia.

Americanos, europeus e ucranianos acusam a Rússia de ter enviado cerca de 100.000 soldados para a fronteira com a intenção de promover uma possível invasão do país vizinho. Moscou nega as acusações e afirma que quer se defender da política da Otan de ampliação para o leste, a qual considera ameaçadora.

Veja Também