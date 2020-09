EUA sanciona "agente russo" ucraniano por interferir nas eleições

publicidade

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções ao político ucraniano Andrii Derkach por sua interferência eleitoral nesta quinta-feira, depois que ele divulgou gravações editadas em maio, alegando implicar o democrata Joe Biden em atos de corrupção.

Derkach, que se encontrou Rudy Giuliani, advogado do presidente Donald Trump em 2019, "tem sido um agente russo ativo por mais de uma década" e é cúmplice em tentar "influenciar a próxima eleição presidencial", disse o Departamento do Tesouro em um comunicado.

Derckach, um membro do Parlamento ucraniano, sempre manteve "contato próximo com os serviços de inteligência russos", acrescentou o Departamento do Tesouro. "Queremos enviar um aviso claro a Moscou e seus agentes de que essas atividades não serão toleradas", disse o Tesouro.

Três outros russos também foram punidos por serem funcionários da Internet Research Agency (IRA), uma organização russa próxima ao Kremlin e considerada uma das principais agências que ajudaram a manipular redes sociais nos Estados Unidos.