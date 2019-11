Ex-embaixadora na Ucrânia depõe em inquérito de impeachment contra Trump, que reage

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou pelo Twitter a ex-embaixadora norte-americana na Ucrânia Marie Yovanovitch, enquanto ela depunha em uma audiência pública no Congresso para um possível impeachment. O tuíte foi publicado quando ela testemunhava diante da Câmara dos Representantes em uma audiência que busca determinar se o Republicano abusou de seu cargo para benefício político pessoal. "Em todos os lugares onde Marie Yovanovitch se meteu, deu errado", disse Trump, em relação ao desemprenho da ex-diplomata.

Ele acrescentou que a saída de seu cargo em maio passado dizendo que foi "absolutamente correto" e defendeu que é um poder absoluto de um presidente do país indicar embaixadores. A medida, conforme Trump, foi tomada após sua segunda conversa com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenski.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors.