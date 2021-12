Explosão de gás deixa 12 mortos no Paquistão

publicidade

Pelo menos 12 pessoas morreram, e várias ficaram feridas neste sábado (18), em uma explosão causada por um vazamento de gás em Karachi, cidade portuária no sul do Paquistão. O incidente aconteceu em um edifício no bairro de Sher Shah.

Imagens divulgadas nas redes sociais e na televisão mostram um prédio de dois andares com janelas e portas totalmente destruídas e documentos espalhados por toda parte. Carros e motocicletas estacionados nas proximidades também foram atingidos.

A polícia disse à AFP que uma equipe especializada em explosivos foi ao local, mas que "a causa da explosão parecer ter sido um vazamento de gás". Em um comunicado, confirmou-se o balanço de 12 mortos e 13 feridos.

Explosões causadas por botijões de gás defeituosos - usados em cozinhas e em automóveis - são comuns no Paquistão.