Forças dos EUA responderam ao ataque com foguetes na Síria

Helicópteros dos Estados Unidos responderam nesta quarta-feira (24) com fogo aos ataques de grupos armados respaldados pelo Irã contra bases que abrigam tropas americanas na Síria, informou o centro de comando militar, Centcom.

"Forças americanas responderam hoje ao ataque com foguetes em dois locais na Síria, destruindo três veículos e equipamentos usados para lançar foguetes", afirmou em um comunicado o órgão que supervisiona as operações militares dos EUA no Oriente Meio.

"As primeiras avaliações indicam que duas ou três pessoas suspeitas de serem militantes apoiados pelo Irã que haviam realizado um dos ataques foram abatidos durante a réplica americana."

Na véspera, os EUA haviam anunciado ter bombardeado bases de milícias pró-iranianas neste país, o que o Irã respondeu negando qualquer relação com os grupos atacados.

"Os Estados Unidos não buscam entrar em conflito com o Irã, mas seguiremos tomando as medidas necessárias para defender e proteger nosso povo", declarou nesta quarta o exército americano.

Os ataques com foguetes começaram às 19h20 locais, "no perímetro" da base americana de Conoco e depois na Green Village, especificou o Centcom.

Um "membro das forças armadas" foi ferido levemente e recebeu cuidados médicos antes de retornar a seu trabalho, enquanto outro dois sofreram "feridas menores", segundo o comunicado.

As forças dos EUA utilizaram helicópteros para responder os ataques de foguetes de forma "proporcional e intencional", disse o Centcom.

Os ataques americanos de terça-feira se dirigiam a "infraestruturas usadas por grupos relacionados aos Guardiões da Revolução", de acordo com a fonte.

Considerados como o exército ideológico do regime iraniano, os Guardiões da Revolução integram a lista americana de "grupos terroristas".

"A nova agressão do exército dos Estados Unidos contra o povo sírio é um ato terrorista contra os grupos e combatentes que lutam contra a ocupação e que não têm nenhuma relação com o Irã", afirmou mais cedo nesta quarta o porta-voz iraniano do Ministério de Relações Exteriores, Nasser Kanani.