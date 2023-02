Ganhador do maior prêmio da loteria americana até hoje diz que bilhete foi roubado

publicidade

O ganhador do prêmio recorde de US$ 2,04 bilhões (cerca de R$ 10,63 bilhões) da Powerball, a principal loteria dos Estados Unidos, sorteado em 8 de novembro, foi anunciado no último dia 14, pelo diretor da Loteria da Califórnia, Alva Johnson. Mal o nome do sortudo, Edwin Castro, ficou conhecido, já apareceu outra pessoa, Jose Rivera, alegando ser ele o verdadeiro ganhador.

Rivera afirma que seu bilhete, comprado na loja responsável pela venda da aposta vencedora, foi roubado um dia antes do sorteio, em 7 de novembro, mesmo dia em que ele o comprou. O roubo teria sido feito por um homem chamado Reggie.

Mais tarde, após o sorteio da loteria, quando Rivera tentou recuper o bilhete, Reggie falou que ele não continha os números vencedores. Também disse que, se encontrassem o papel com os números certos, ele concordaria em desistir de metade do prêmio em dinheiro.

Mas, de novembro para cá, nada aconteceu. Foi só neste mês, quando Edwin Castro foi anunciado como o vencedor, que Rivera decidiu relatar o roubo à Loteria do estado da Califórnia e à polícia. Ele disse que "se recusou a ser chantageado", e pede que seja feita uma investigação antes que o dinheiro seja pago a Castro.

Um porta-voz da Loteria da Califórnia disse ao TMZ que "não está autorizado a investigar atividades criminosas entre jogadores", e que apenas a polícia e a Justiça podem investigar as alegações. Os funcionários da loteria se limitam a responder perguntas e fornecer as evidências solicitadas nas investigações policiais, disse.

Revelação do ganhador

Alva Johnson, diretor da Loteria da Califórnia, anunciou Edwin Castro como o ganhador do maior prêmio da história da Powerball no dia 14 de fevereiro, ao lado de um cheque gigante, que tinha o valor do prêmio e o nome do vencedor.

Castro preferiu não comparecer à cerimônia de revelação, mas enviou uma nota dizendo estar surpreso e, ao mesmo tempo, muito feliz, "principalmente por saber que a Powerball beneficia o sistema de escolas públicas da Califórnia".

O bilhete com a aposta campeã foi vendido em um local chamado Joe's Service Center, que fica em Altadena, uma comunidade a nordeste de Los Angeles. Pela venda do bilhete premiado, o dono do comércio, o empresário Joe Chahayed, recebeu um bônus de US$ 1 milhão.

Segundo a vice-diretora da loteria, Carolyn Becker, autoridades desejam colocar o bilhete premiado em exposição. O prêmio principal da Powerball chegou à inédita quantia de US$ 2,04 bilhões depois de ficar mais de três meses sem ninguém acertar todos os números sorteados.

A posição oficial da Loteria da Califórnia é de que Edwin Castro é o legítimo vencedor do prêmio de US$ 2,04 bilhões, decorrente do sorteio da Powerball em novembro de 2022.