Grupos pró e contra Trump se reúnem nos arredores do tribunal de Manhattan, em Nova Iorque

publicidade

Grupos pró e contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump estão reunidos desde a manhã desta terça-feira (4) em um parque nos arredores do tribunal de Manhattan, em Nova Iorque, ao qual Trump irá comparecer para depor. A estimativa é de que haja centenas de pessoas no local.

VÍDEO | Donald Trump chega a Corte de Manhattan, em Nova Iorque



🎥 CECILIA SANCHEZ / AFPTV / AFP pic.twitter.com/44nGdsEQ82 — Correio do Povo (@correio_dopovo) April 4, 2023

O ex-presidente é acusado de ter subornado uma atriz com quem mantinha uma relação extraconjugal, em 2016, às vésperas da eleição. O ato pode ser considerado crime eleitoral. Na quinta-feira (30), ele foi formalmente indiciado na quinta-feira (30) pela Promotoria de Nova Iorque e, com isso, se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos que terá que sentar no banco dos réus

Segundo a ABC News, apoiadores seguravam cartazes com os dizeres "Trump ou morte", enquanto adversários respondiam com cartazes que exibiam as frases "Prendam-no" e "Indicado" – uma referência a como Trump escreveu incorretamente indiciado em uma postagem em sua plataforma de mídia social Truth Social. O parque foi dividido ao meio pela polícia, com apoiadores de Trump no lado sul e contra-manifestantes no norte.

Na segunda-feira (3), o prefeito da cidade de Nova Iorque, Eric Adams, um democrata, emitiu um aviso para os "agitadores" que procurassem causar problemas, dizendo: "A cidade de Nova York é nossa casa, não um playground para sua raiva inoportuna". Os repórteres da ABC News testemunharam várias pequenas escaramuças verbais entre as duas facções, mas nada que exigisse intervenção policial.

O ex-presidente emergiu da Trump Tower, no centro de Manhattan, pouco depois das 13h (horário de Brasília) e sua carreata iniciou a viagem de seis quilômetros até o tribunal de Lower Manhattan, onde se espera que ele se entregue às autoridades e seja indiciado. Ele acenou para uma multidão de apoiadores reunidos do outro lado da rua da Trump Tower antes de entrar em um veículo preto.