Guerra entre Israel e Hamas: principais fatos desta quinta

O sexto dia de conflito entre Israel e o braço armado do movimento islâmico Hamas teve na madrugada a chegada de mais uma avião com brasileiros repatriados de terras israelenses. Além disso, o secretário de estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, está em Tel Aviv para prestar solidariedade ao governo israelense.

• Mais um grupo de repatriados brasileiros procedentes de Israel desembarcou na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (12). O avião KC-30 (Airbus A330 200), pousou por volta das 2h40min, com 214 pessoas.

• Um porta-voz do exército israelense declarou nesta quinta-feira que o objetivo de Israel é a eliminar por completo o movimento islâmico Hamas. Os militares miram os altos dirigentes do grupo, que são os responsáveis pelo início da guerra no Oriente Médio.

• O governante da Arábia Saudita e o presidente do Irã conversaram por telefone sobre a guerra entre Israel e o Hamas, seu primeiro diálogo desde a aproximação de março. O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, recebeu, na véspera, um telefonema do governante do Irã, Ebrahim Raisi, no qual os dois discutiram "a situação militar em Gaza e arredores".

• O braço armado do movimento islamita palestino Hamas anunciou nesta quarta-feira que libertou uma refém israelense e seus dois filhos, que teriam sido capturados na ofensiva do último sábado.

• O secretário de estado americano Antony Blinken chegou a Israel para reiterar apoio dos EUA no 6º dia de guerra com Hamas. A viagem do dirigente norte-americano foi realizada em uma demonstração de solidariedade para com seu aliado israelense. Na sexta-feira, Blinken se reunirá com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, e com o rei da Jordânia, Abdullah II, na Jordânia.