Guerra entre Israel e Hamas: principais fatos desta segunda-feira

O décimo dia de conflito entre Israel e o Hamas começou com uma maior concentração das tropas israelenses na fronteira com a Faixa de Gaza. A chance da primeira incursão terrestre do exército liderado por Benjamin Nethanyahu é ainda maior nesta segunda-feira. O governo local e o movimento islâmico negaram a existência de um cessar-fogo, enquanto milhares de palestinos fogem do Norte para o Sul para evitar contato com uma nova batalha.

• O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou nesta segunda que não há cessar-fogo neste momento entre o país e o movimento islamista palestino Hamas, no 10º dia de uma guerra que deixou milhares de mortos.

• Israel prosseguia concentrando tropas na fronteira com a Faixa de Gaza, território palestino governado pelo movimento islamita Hamas, onde mais de um milhão de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas nos últimos dias diante do temor de uma ofensiva terrestre israelense.

• O Exército de Israel informou que 199 pessoas foram sequestradas pelo movimento islamita palestino Hamas no ataque violento de 7 de outubro

• O temor a uma escalada regional do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas aumentou no domingo, com um novo e intenso fogo cruzado entre Exército israelense e Hezbollah no norte, em meio a ameaças do Irã.

• O Palácio do Planalto atualizou neste domingo, 15, o número e informou que um grupo de 32 pessoas permanece abrigado nas cidades de Rafah e Khan Yunis, em Gaza, aguardando autorização para cruzar a fronteira com o Egito, de onde serão trazidos para o Brasil em avião da Presidência da República.

