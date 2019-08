Homem é esfaqueado diante do ministério do Interior em Londres

publicidade

Um homem ficou gravemente ferido após ser esfaqueado em frente ao Ministério do Interior no centro de Londres, informou a polícia nesta quinta-feira. A vida da vítima corre perigo e um homem foi preso, disse a polícia, que ainda não determinou "as circunstâncias exatas" do ataque.



"Um homem foi detido como suspeito de ter causado graves lesões corporais e levado para a delegacia", acrescentou a mesma fonte. Alertada pouco depois das 13h locais, a polícia isolou a área.

Uma foto divulgada pela imprensa britânica mostra um homem sendo levado pelos serviços de emergência. Seu abdômen está coberto de sangue. Procurado pela AFP, o Ministério do Interior não quis comentar o episódio.