Incêndio atinge hospital de Santiago, no Chile

Mais de 30 unidades do Corpo de Bombeiros de Santiago foram convocadas, na manhã deste sábado, para combater um incêndio de grandes proporções no Hospital Clínico Borja Arriarán, situado na Capital do Chile. De acordo o órgão, o incêndio forçou a evacuação de funcionários e pacientes ainda na madrugada de hoje, quando o primeiro alarme de incêndio soou no prédio.

[AHORA] 4° Alarma de incendio en las instalaciones del @hcsba 🏥 Hospital San Borja Arriaran. En el lugar trabajan @cbsantiago con apoyo de @BomberosNunoa pic.twitter.com/6apDri1dBl — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) January 30, 2021

No Twitter, o Corpo de Bombeiros afirmou que 37 equipes de Santiago trabalham para combater as chamas, com o apoio do Corpo de Bombeiros de Ñuñoa. Ao todo, são mais de 100 profissionais no local. Ainda não há informações do que teria causado o episódio e se há vítimas por conta do acidente.

O Hospital Clínico Borja Arriarán é uma das instituições da Capital chilena que se dedica a receber pacientes com quadro de Covid-19. Na semana passada, o hospital recebeu seis pacientes realocados com infecção severa de SARS-CoV-2. A distribuição destes pacientes integra a política de enfrentamento da pandemia no país, que já deixa mais de 18,2 mil mortes.

Enquanto os bombeiros entravam no recinto carregados de mangueiras e equipamentos especiais, os trabalhadores da saúde saíam carregando macas com pacientes, muitos deles em estado crítico, pois o hospital é especializado em situações médicas de alta complexidade.

O ministro da Saúde, Enrique Paris, disse em entrevista coletiva que quatro hospitais da capital se ofereceram para receber os pacientes do San Borja. "Pacientes com coronavírus serão transferidos com muito mais cuidado. Eles têm que ser retirados do ventilador mecânico, desconectados das bombas de infusão e monitores, transferidos para uma maca especial com monitor e ventilação portátil e transferidos em ambulâncias mais complexas", afirmou o titular da pasta.

A emergência afetou o quarto andar do recinto, "onde estão as caldeiras", informou o Escritório Nacional de Emergências em seu site. Até 40 caminhões de bombeiros chegaram ao local para combater as chamas, que causaram uma densa coluna de fumaça, visível de vários pontos da capital chilena.

Mais de 150 bombeiros voluntários tentavam apagar o fogo ainda ativo e descontrolado, que coincide com um momento de ressurgimento da pandemia de Covid-19 no Chile, onde grande parte do sistema de saúde está funcionando em sua capacidade máxima.

O coronavírus deixou mais de 4.000 novas infecções por dia durante um mês e, devido ao aumento das infecções, vários pacientes chegaram ao hospital San Borja de outras regiões para aliviar o fardo suportado pelos hospitais em certas cidades do Chile.