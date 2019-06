publicidade

Seis pessoas morreram em um incêndio na segunda-feira à noite em um hospital psiquiátrico de Odessa, sudoeste da Ucrânia, anunciaram as autoridades locais. Quatro pessoas foram hospitalizadas, indicou o serviço ucraniano de Situações de Emergência. Outras nove pessoas escaparam ilesas do hospital.O incêndio, de causa indeterminada, começou no fim da tarde no edifício de apenas um andar. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lamentou a "tragédia horrível" e criou uma comissão para investigar o incêndio. "As causas serão identificadas. Ofereço minhas condolências às famílias e amigos das vítimas", escreveu no Twitter.