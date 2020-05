Incêndio em lar para idosos deixa nove mortos na Rússia

publicidade

Pelo menos nove pessoas morreram em um incêndio em um lar de idosos perto de Moscou - informaram autoridades locais nesta segunda-feira.

O incêndio ocorreu por volta da meia-noite de domingo em um lar de idosos em Krasnogorsk, na região de Moscou, e foi controlado em uma hora, segundo serviços de emergência."Nove pessoas morreram no local, e outras nove estão hospitalizadas em estado grave", disseram as autoridades de Krasnogorsk em comunicado.

As vítimas tinham entre 66 e 97 anos, relatou o comitê de investigação russo, principal órgão encarregado das investigações criminais no país. Segundo informações preliminares, o incêndio foi provocado por fiação elétrica em mau estado de conservação, declarou o comitê.

Foi aberta uma investigação por violação das regras de segurança que causaram a morte por imprudência, e o administrador do estabelecimento foi detido, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com as agências russas de notícias, 37 pessoas estavam no prédio no momento do incidente. Vários moradores não tinham condições de andar, e os funcionários não conseguiram retirá-los do local, apesar do incêndio ser relativamente pequeno, afirmou o jornal "Kommersant".

Este é o segundo incidente desse tipo em pouco mais de um mês na Rússia. Em abril, seis pessoas morreram em um incêndio em um lar de idosos em Moscou.