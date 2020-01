Incêndio em porto dos EUA deixa oito mortos

publicidade

Oito pessoas morreram em um incêndio à meia-noite que destruiu dezenas de botes em um porto no Alabama, no sudeste dos Estados Unidos, informou o chefe dos bombeiros nesta segunda-feira. "Neste momento posso confirmar oito mortos", disse aos jornalistas Gene Necklaus, chefe de bombeiros da cidade de Scottsboro, uma pequena cidade próxima ao Lago Guntersville no nordeste do Alabama, onde o desastre ocorreu. O incêndio aconteceu no Jacksoun County Park, um parque frente ao Lago Guntersville no nordeste do Alabama.

"Isso é absolutamente devastador", afirmou Necklaus, mais cedo. "Na minha experiência, é uma das coisas mais devastadoras que eu vi", reconheceu. Os bombeiros receberam a primeira chamada de emergência relatando que vários botes pegaram fogo à 0h40. "Várias pessoas mudaram de botes ou se lançaram na água para sua segurança. Delas, sete foram resgatadas da água", prosseguiu o chefe de bombeiros, acrescentando que os sete foram levados para um hospital e se encontram em condição estável. "Achamos que 35 botes foram destruídos no incêndio", afirmou.