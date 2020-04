Irã supera 6 mil mortes por coronavírus

publicidade

O Irã superou nesta quinta-feira (30) 71 mortes provocadas pela pandemia do novo coronavírus e o país superou a marca de 6 mil vítimas fatais, anunciou o ministério da Saúde.

"O número de mortes provocadas por esta doença superou efetivamente a cifra de 6 mil", afirmou Kianush Jahanpur, porta-voz do ministério. "Levando em consideração que perdemos 71 compatriotas nas últimas 24 horas, um total de 6.028 pacientes da Covid-19 faleceram até o momento", completou o porta-voz.

No exterior, e inclusive dentro do país, muitos analistas consideram que há uma subnotificação do número de vítimas da epidemia na República Islâmica.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.