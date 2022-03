Iremos defender cada centímetro do território da Otan, diz secretário dos EUA

publicidade

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou neste sábado, em encontro com autoridades polonesas, que os Estados Unidos defenderão todo território o que compreende a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), com destaque para a Polônia.

Em discurso na cidade de Rzeszow, Blinken disse que a Polônia está fazendo um papel fundamental em meio à crise. "O povo polonês sabe como é importante defender a liberdade, os americanos também, e nós iremos nos defender juntos, apoiando a Ucrânia", afirmou.

De acordo com o secretário americano, desde o dia 30 de janeiro, os EUA dobraram o número de tropas na Polônia para 10 mil soldados, além de aumentarem também a quantidade de equipamentos militares no país, que faz fronteira com a Ucrânia.

Segundo autoridades polonesas, o número de refugiados ucranianos no país já chega a 700 mil. Estima-se que em breve a quantidade chegue a um milhão. A guerra, mencionada como "uma crise humanitária de proporções inimagináveis" durante coletiva de imprensa, levou a Polônia a aumentar imediatamente seu orçamento de defesa.

Veja Também