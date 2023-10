Israel diz ter matado viúva de fundador do Hamas e líder de movimento palestino

publicidade

As Forças de Defesa de Israel anunciaram, nessa quinta-feira (19), que mataram Jamila al-Shanti. Segundo informações publicadas nesta sexta no site R7, mulher seria a viúva do cofundador do Hamas, Abdel Aziz al-Rantisi.

Além dela, Rafat Abu Hilal também foi morto. Ele era chefe da ala militar da organização Comitês de Resistência Popular de Gaza, considerado o terceiro maior grupo terrorista da Faixa de Gaza depois do Hamas e da Jihad Islâmica. As informações foram publicadas pelo The Times of Israel.

Segundo a publicação, as mortes foram confirmadas depois de um ataque aéreo de Israel na região de Rafah, cidade no sul da Faixa de Gaza.

O Exército de Israel informou que o serviço de inteligência do país descobriu o local onde Rafat estaria escondido e indicou onde os aviões deveriam realizar o ataque. A ofensiva israelense teria destruído túneis usados pelos terroristas em Gaza, quartéis-generais do Hamas e locais usados para lançar mísseis contra Israel.

