Johnson pede a Trump que não se envolva em eleição britânica

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse nesta sexta-feira que seria melhor que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, não se envolvesse na eleição britânica quando visitar Londres para uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na próxima semana.

"O que tradicionalmente não fazemos, como queridos aliados e amigos, o que tradicionalmente não fazemos é se envolver nas campanhas eleitorais um do outro", disse Johnson, cujo Partido Conservador lidera nas pesquisas de opinião antes da eleição geral de 12 de dezembro.

Levantamento da YouGov divulgado nesta semana indica que os conservadores de Johnson deverão conquistar uma confortável maioria dos assentos nas eleições do mês que vem. Analistas preveem que uma vitória conservadora dará a Johnson maiores chances de aprovar seu plano de Brexit - como é conhecido o processo para retirar o Reino Unido da União Europeia - no Parlamento britânico até o fim de janeiro.