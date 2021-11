Jovens do Brasil estão entre menos otimistas com o futuro, diz Unicef

publicidade

Uma pesquisa divulgada pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), na noite dessa quarta-feira (17), feita em 21 países mostrou que apenas 31% dos jovens brasileiros na faixa etária entre 15 e 24 anos acreditam que o mundo está melhorando, no ranking geral o país ficou em penúltimo lugar, na frente apenas de Mali, na África Ocidental.

Quando analisados participantes acima dos 40 anos, o pessimismo é ainda mais presente, já que somente 19% dos entrevistados creem na melhora do planeta. Na comparação com os dados mundiais, os números daqui são bem mais baixos, já que 57% dos participantes adolescentes e jovens acreditam que as novas gerações viverão em um lugar melhor, e versus 39% dos adultos pensam dessa forma.

Veja Também

A pesquisa feita pelo Instituto Gallup, ouviu 21 mil pessoas, divididos em dois grupos: um de entrevistados de 15 a 24 anos e outro acima dos 40 anos. Os questionários foram feitos entre fevereiro e junho de 2021, nas seguintes nações: Alemanha, Argentina, Bangladesh, Brasil, Camarões, Espanha, Etiópia, EUA, França, Índia, Indonésia, Japão, Líbano, Mali, Marrocos, Nigéria, Peru, Quênia, Reino Unido, Ucrânia e Zimbábue. Aqui, as entrevistas foram feitas entre 23 de fevereiro e 17 de abril, período marcado pelo pico da pandemia no país.

A diretora executiva do Unicef, Henrietta Fore lembra que a situação vivida nos últimos anos são motivos consistentes para o pessimismo estar mais presente no dia a dia dos adultos, mas comemora que os mais novos seguem esperançosos. “Não faltam motivos para o pessimismo: mudança climática, pandemia, pobreza e desigualdade, aumento da desconfiança e crescimento do nacionalismo. Mas aqui está um motivo para otimismo: adolescentes e jovens se recusam a ver o mundo através das lentes sombrias dos adultos”, diz ela.