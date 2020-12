Justiça francesa suspende uso de drones para vigiar manifestações

publicidade

O Conselho de Estado, máxima jurisdição administrativa na França, proibiu nesta terça-feira o uso de drones para vigiar manifestações na via pública em Paris, onde nas últimas semanas foram denunciados abusos por parte das forças de segurança durante protestos pela capital.

O chefe da Polícia de Paris, Didier Lallement, "deve cessar imediatamente o uso de medidas de vigilância com drones durante as concentrações de pessoas na via pública", decidiu o Conselho. A instância agiu após uma denúncia da associação La Quadrature du Net (LQDN), preocupada com o uso de drones "com finalidades policiais administrativas". No mês de maio, o alto tribunal administrativo proibiu o uso de drones para vigiar a capital durante o desconfinamento.

Para o Conselho de Estado, a vigilância policial com drones não pode ser realizada "sem a intervenção prévia de um texto" que a autorize e estabeleça as modalidades de uso. Caso contrário, destaca a Justiça administrativa, "existe uma séria dúvida sobre a legalidade" de praticar a vigilância com drones. Muito polêmica, a lei sobre "segurança global" recentemente aprovada em primeira leitura pela Assembleia Nacional prevê regulamentar o uso de drones por parte da polícia.