Líderes armênios de Nagorno-Karabakh prometem ficar até o fim das operações

publicidade

Depois de anunciarem a rendição com uma ofensiva relâmpago do Azerbaijão, os líderes separatistas armênios de Nagorno-Karabakh prometeram nesta segunda-feira (2) que permanecerão no território até a conclusão das operações de ajuda às vítimas do conflito e de uma explosão registrada durante a fuga dos moradores.

O presidente, Samvel Shahramanian, "permanecerá em Stepanakert ao lado de um grupo de funcionários de alto escalão até o fim das operações de busca dos mortos e das pessoas desaparecidas nas operações militares" e de assistência após a explosão de um depósito de combustíveis, anunciou a autoridade da república autoproclamada. A ofensiva vitoriosa do Azerbaijão, que aconteceu entre os dias 19 e 20 de setembro, deixou quase 600 mortos.

Após a rendição, mais de 100 mil armênios que moravam em Nagorno-Karabakh fugiram para a Armênia devido ao temor de represálias do Azerbaijão. As autoridades separatistas anunciaram na semana passada a dissolução das instituições de sua república autoproclamada em janeiro de 2024.

Ao menos 170 pessoas que tentavam fugir morreram na explosão de um depósito de combustíveis na única rodovia que liga este território com a Armênia. A independência de Nagorno-Karabakh nunca foi reconhecida pela ONU. Armênia e Azerbaijão travaram duas guerras pelo controle do território, uma entre 1988 e 1994 e a segunda no fim de 2020.